Nach Unfall mit Pferd: Prinzessin Anne erholt sich langsam

1 Nach einem Unfall mit einem Pferd auf ihrem Landsitz, erholt sich Prinzessin Anne langsam wieder im Krankenhaus. (Archivbild) Foto: dpa/Chad Hipolito

Am Sonntag war die Schwester von König Charles verletzt worden - vermutlich von einem Pferd. Wann sie die Klinik verlassen kann, ist noch nicht abzusehen.











Auch drei Tage nach einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem Landsitz wird Prinzessin Anne weiter wegen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus beobachtet. „Sie wird herauskommen, wenn sie so weit ist“, sagte ihr Ehemann Tim Laurence (69) am Mittwoch nach einem Besuch in der Klinik in Bristol. Die 73-jährige Schwester von König Charles III. „erholt sich langsam“, sagte der Vizeadmiral.