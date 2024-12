Nach Unfall mit drei Toten in Esslingen-Weil: Stadt führt am Unfallort Tempo 30 ein

Stadt führt am Unfallort Tempo 30 ein

Nach Unfall mit drei Toten in Esslingen-Weil

1 An der Unfallstelle wird Tempo 30 eingeführt. Foto: SDMG//Kohls

Im Oktober kamen eine Frau und ihre beiden Kinder im Esslinger Stadtteil Weil bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nun reagiert die Verwaltung mit einem Tempolimit von 30 Stundenkilometern im Umfeld des Unfallortes. Weitere Maßnahmen sollen folgen.











Die Esslinger Verwaltung reagiert auf den Verkehrsunfall mit drei Toten im Stadtteil Weil: Auf Höhe des Sportparks Weil wird in der Weilstraße Tempo 30 eingeführt. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung erstreckt sich laut städtischem Pressereferat von der Württembergstraße bis hin zur Bushaltestelle „Sportpark Weil“. Die Regelung tritt am Donnerstag, 12. Dezember, in Kraft.