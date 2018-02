Nach Unfall in Stuttgart-Möhringen geflüchtet Polizei sucht Fahrer eines schwarzen 1er BMW

Von red 06. Februar 2018 - 19:19 Uhr

Die Polizei beschäftigt eine Fahrerflucht in Stuttgart-Möhringen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein unbekannter BMW-Fahrer verursacht in Möhringen einen Schaden von zirka 10.000 Euro und macht sich aus dem Staub. Die Polizei sucht nach einem etwa 35-jährigen Mann und seinem schwarzen BMW.

Stuttgart-Möhringen - Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen 1er BMW. Der bislang unbekannter Autofahrer war nach dem Unfall einfach davongefahren.

Laut Polizei war der BMW gegen 15.50 Uhr in Richtung Plieningen offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und kam auf Höhe der Hausnummer 12 von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte mit einem entgegenkommenden VW Touareg einer 57-Jährigen zusammen.

Statt anzuhalten fuhr der Unbekannte weiter und verursachte nach Angaben eines Zeugen auf Höhe der Hausnummer 80 erneut eine gefährliche Situation durch seinen Fahrstil. Ein Schaden entstand nicht.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers müsste vorne links deutlich sichtbar beschädigt sein. Die 57-jährige Frau ist wohl unverletzt geblieben. An ihrem Fahrzeug ist allerdings ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen zirka 35 Jahre alten Mann handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903400 an die Polizei zu wenden.