Nach Unfall in Stuttgart-Degerloch

1 Die Polizei sucht mögliche Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Stuttgart-Degerloch, bei dem ein hoher Sachschaden entstand, sucht die Polizei nach Zeugen.











Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch ereignet hat. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Nach Angaben der Polizei machen die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.