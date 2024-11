4 Statiker und die Straßenmeisterei prüften die Brücke auf Schäden. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Nachdem am Montagmorgen ein Lkw-Auflieger an einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen geblieben war, ist die Landesstraße 1110 von Stammheim nach Ludwigsburg seit Montagnachmittag wieder frei.

Ein Statiker und ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei prüften die Brücke auf Schäden – konnten dabei laut Polizei aber nichts feststellen, was eine Gefährdung darstellen könnte. Erst daraufhin wurde der Aufleger entfernt und schließlich die Straße samt Brücke gegen 15 Uhr wieder für den Verkehr freigeben, so die Polizei weiter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand Ein 68-jähriger Fahrer war zuvor mit seinem Lkw gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße von Stammheim nach Ludwigsburg unterwegs. Als er unter der Solitudeallee hindurchfahren wollte, blieb die sogenannte Kippermulde – ein Transportbehälter, der sich per Hydraulik ausfahren lässt – unter der Brücke stecken. Der Lkw fuhr den Angaben zufolge ohne die Mulde noch einige Hundert Meter weiter. Unsere Empfehlung für Sie Vollsperrung in Stuttgart-Stammheim Lkw-Auflieger bleibt unter Brücke stecken Der Anhänger eines Sattelschleppers bleibt unter einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen. Die Landesstraße 1110 wird komplett gesperrt. Es kommt zu zahlreichen Staus. Laut Sprecherin hatte der 68-Jährige offenbar bereits bei Fahrtantritt vergessen, die Mulde herunterzuklappen – und daher sei der Transportbehälter unter der Brücke hängen geblieben. Verletzt wurde niemand. Durch die mehrere Stunden anhaltende Vollsperrung kam es in diesem Bereich am Montag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Am Lkw und Auflieger entstand ein Totalschaden.