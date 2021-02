4 Der Unfall ereignete sich in Mannheim. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Nach dem schweren Unfall in Mannheim, bei dem am Sonntagabend fünf Menschen teils schwer verletzt worden waren, erlag einer der Verletzten, ein achtjähriger Junge, in einer Klinik seinen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang.

Mannheim - Nach dem heftigen Unfall, der sich am Sonntagabend in Mannheim-Lutzenberg ereignet hatte und bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden waren (wir berichteten), ist am späten Sonntagabend ein acht Jahre alter Junge in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei berichtet, war ein Mercedes-Fahrer in der Luzenbergstaße stadteinwärts unterwegs und kollidierte mit einem Audi, der von der Eisenstraße kommend auf die Luzenbergstraße in Fahrtrichtung Waldhof einfuhr.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.