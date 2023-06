Nach Unfall in Kirchheim am Neckar

1 Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Foto: Imago//Gelhot

Ein 70-Jähriger ist mit seinem Toyota in den Gegenverkehr geraten. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme eine Rolle gespielt haben.









Ein 70-Jähriger ist am Samstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Kirchheim am Neckar verstorben. Der Senior war gegen 9.50 Uhr mit seinem Toyota auf der Besigheimer Straße in Richtung Lauffener Straße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor. Die Polizei geht davon aus, dass gesundheitliche Probleme die Ursache dafür waren. Der 70-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem haltenden Mercedes eines 73-Jährigen zusammen. Trotz des schnellen Einsatzes von Ersthelfern, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei starb der 70-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1700 Euro geschätzt.