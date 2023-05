1 Auf einer Kreuzung neben dem Breuningerland ereignet sich auf regennasser Fahrbahn ein Unfall. Was anschließend passierte, darüber gehen die Schilderungen weit auseinander. Foto: privat

Nach einem Unfall auf einer Kreuzung am Breuningerland erheben zwei junge Männer schwere Vorwürfe: Beamte hätten sie angegriffen.









Es ist Samstagabend gegen 23 Uhr. Drei Autos fahren am Breuningerland bei Ludwigsburg von der Autobahn 81 ab. Es sind hochmotorisierte Karossen, ein Mercedes C63 AMG, ein Jaguar F-Type R und ein BMW M2 – alle ausgestattet mit mehreren Hundert PS. Als die drei Sportwagen an der Kreuzung in Richtung Tamm nach links um die Ecke biegen, verliert der 24-jährige Jaguar-Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, er fährt über eine Verkehrsinsel und streift das Heck eines weiteren Mercedes, der an einer roten Ampel wartet. Am Steuer sitzt eine 31-jährige Frau.