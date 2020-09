1 Das Fahrzeug von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist bei dem Unfall am Montag beschädigt worden. Foto: dpa/Franziska Hessenauer

Der Unfall des Ministerpräsidenten hat Folgen: Das Verkehrsministerium will die Strecke nördlich von Heilbronn genauer unter die Lupe nehmen – und plant Einschränkungen.

Stuttgart - Nach dem Unfall mit dem Dienstwagen des Ministerpräsidenten will Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ein Tempolimit bei Nässe auf dem Streckenabschnitt der A81 nördlich von Heilbronn anordnen. Es hatte im selben Bereich am vergangenen Sonntag und Montag nach Polizeiangaben noch weitere Unfälle gegeben. „Zusätzlich nehmen wir diese Unfälle zum Anlass, den gesamten Abschnitt der A 81 unter Verkehrssicherheitsaspekten erneut unter die Lupe zu nehmen“, sagte Hermann unserer Zeitung. Wie hoch das Tempolimit ausfallen wird, sollen Verkehrsexperten noch festlegen.

Einjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Am Montagabend war der Dienstwagen von Winfried Kretschmann auf der nassen Autobahn bei Möckmühl nördlich von Heilbronn in Schleudern geraten, gegen eine Leitplanke geprallt und auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Minuten später krachte ein Auto in ein stehendes Begleitfahrzeug aus der Kolonne Kretschmanns. Der Ministerpräsident blieb unverletzt. Drei Menschen in dem nachfolgenden Wagen verletzten sich. Ein einjähriges Mädchen schwebte in Lebensgefahr. Der 33 Jahre alter Vater wurde schwer, die 29 Jahre alte Mutter auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Über den aktuellen Zustand der Verletzten gab die Polizei keine Auskunft.

Kretschmanns Fahrer erwartet nach Polizeiangaben nun ein Bußgeld, weil er mit der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs erhält zusätzlich eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Abschnitt wird saniert

Die Autobahn nördlich von Heilbronn wird derzeit auf vielen Abschnitten nach und nach saniert. Die Fahrbahn im Bereich des Unfalls soll aber erst in den kommenden beiden Jahren komplett in Betonbauweise erneuert werden. In dem Abschnitt südlich der Jagsttalbrücke seien die Werte der Fahrbahn in Bezug auf Griffigkeit, Spurrinnentiefe und fiktive Wassertiefe, die bei Aquaplaning ausschlaggebend sein können, in Ordnung und unauffällig, hieß es im Verkehrsministerium. Sie waren zuletzt 2017 erfasst worden. Es habe kleinere Erneuerungen gegeben. Darüber hinaus gehende größere Defizite seien aber nicht bekannt.