1 Der Mann war am 23. August mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und mit einem Ampelmast kollidiert. (Symbolfoto) Foto: Mario Hoesel - stock.adobe.com/mhp

Mehrere Wochen nach einem Unfall bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstag ein 42-Jähriger seinen damals erlittenen schweren Verletzungen erlegen.











Link kopiert



Fast drei Wochen nach einem Unfall auf der B 297 bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) ist ein 42-jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann nach dem Unfall am 23. August mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden, wo er am Dienstag starb.