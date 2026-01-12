Nach Unfall bei Bischofswiesen: Verletzte Sanitäter versorgen Verursacher
Unfall bei Bischofswiesen Foto: Angerer/BRK Kreisverband Berchte/Angerer

Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Fahrzeug der Wasserwacht versorgen verletzte Sanitäter zunächst den Unfallverursacher. Erst im Anschluss kommen sie selbst ins Krankenhaus.

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Wasserwacht ist ein junger Mann verletzt worden. Der 18-Jährige war wegen eines Überholmanövers in einer Kurve bei Bischofswiesen (Landkreis Berchtesgadener Land) auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Dort kam es nach Polizeiangaben zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Einsatzfahrzeug der Wasserwacht Berchtesgaden. 

 

Der junge Mann wurde demnach in seinem Wagen leicht eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er kam per Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein. Die beiden Mitglieder der Wasserwacht wurden leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. 

Im Wagen des 18-Jährigen befanden sich ungesicherte Skier, die ihn beim Aufprall zusätzlich verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße 305 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

 