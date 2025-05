Nach Unfall am Olgaeck: Überweg soll am Mittwoch offen sein

1 Die Bauarbeiten am Olgaeck laufen bereits. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die SSB haben die Schäden an der Haltestelle Olgaeck untersucht und wollen den Z-Überweg so schnell wie möglich wieder provisorisch herstellen.











Nach der massiven Kritik an der Absperrung der Haltestelle nach dem Unfall am Olgaeck haben die SSB nun reagiert und am Dienstag mit den Reparaturarbeiten begonnen. „Nach intensiven Beratungen“ sei eine Lösung gefunden worden, wie man die Haltestelle und den Fußgängerüberweg, der dorthin führt, so schnell wie möglich wieder zugänglich machen kann, sagt eine Sprecherin der SSB. Auch eine Baufirma habe man sofort gefunden. Die Haltestelle soll „hoffentlich, wenn alles gut geht“, am Mittwoch wieder freigegeben werden. Fahrbahnsperrungen seien dazu nicht notwendig.