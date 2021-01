Einsatz in Hameln Polizei löst Kindergeburtstag auf – Gäste verstecken sich in Bad

Trotz Corona haben sich in Hameln rund 30 Menschen getroffen, um einen Kindergeburtstag zu feiern. Die Polizei rückte an und löste die Feier auf – teilweise schlossen sich die Gäste in der Toilette ein.