Seit 100 Tagen hat die neue Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle geöffnet. Dort soll alles besser werden. Das scheint zu gelingen.

Der Ruf der Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle ist, gelinde gesagt, miserabel. Über Jahre klagten die Kunden über lange Wartezeiten, ein Sicherheitsdienst musste für Ordnung sorgen, Geschäftemacher boten in der Schlange an, gegen Geld das Warten zu übernehmen. Zeitweise campierten die Menschen mitten in der Nacht vor dem Gebäude in der Feuerbacher Krailenshaldenstraße, um ihre Chancen zu erhöhen, am Morgen auch dranzukommen. Eine unhaltbare Situation sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für das Personal, an dem es stets mangelte.

Es kommen kaum noch Klagen

Gut drei Monate später hat sich die Lage offenbar entspannt. Klagen sind kaum noch zu vernehmen, Fotos mit endlosen Schlangen scheinen der Vergangenheit anzugehören. Bei Stippvisiten an verschiedenen Tagen stehen maximal 20 bis 30 Wartende vor der Tür.

Das liegt auch daran, dass viele Dienstleistungen inzwischen von der Stadt online angeboten werden. Manche kann man auch in den Bürgerbüros erledigen. Die Führerscheinstelle kann man seit vergangenem November nur noch mit Terminbuchung besuchen. Eine Online-Terminvergabe gibt es auch für die Zulassungsstelle, dort kann man zu den Öffnungszeiten allerdings auch spontan vorbeischauen.

„Die Terminvergabe läuft gut. Die angebotenen Termine werden meist vollständig gebucht“, heißt es im Amt für öffentliche Ordnung. Oft würden kurzfristig, je nach Personalbesetzung, noch für den aktuellen Tag zusätzliche Termine freigegeben. Dies entspanne die Lage und werde gerne in Anspruch genommen. Gleichwohl kann es nach wie vor Situationen geben, in denen es schwierig ist, zeitnah einen Termin zu bekommen.

Maßnahmen zur weiteren Verringerung der Wartezeiten würden regelmäßig geprüft

Auch in den neuen Räumen scheint es mittlerweile zu laufen. „Die Prozesse und Abläufe haben sich sehr gut eingespielt. Weiterhin wird dauerhaft an der Optimierung der Abläufe gearbeitet“, heißt es bei der Stadt. Die Wartezeiten bei der Kfz-Zulassungsstelle „haben sich mittlerweile weit mehr als halbiert, abhängig von der jeweiligen Personalbesetzung“. Maßnahmen zur weiteren Verringerung der Wartezeiten würden regelmäßig geprüft. Weil für den Besuch der Führerscheinstelle eine vorherige Terminbuchung erforderlich ist, gebe es dort in der Regel keine nennenswerten Wartezeiten vor Ort.

Lange Schlangen vor der alten Zulassungsstelle in Feuerbach - sie sollen in Bad Cannstatt der Vergangenheit angehören. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Offenbar wissen das auch die Nutzer zu schätzen. „Die Rückmeldungen der Kundschaft sind überwiegend positiv“, heißt es im Ordnungsamt. Allerdings gibt es nach wie vor kritische Punkte. Schilderpräger etwa haben sich im Umfeld der neuen Räume in Bad Cannstatt immer noch nicht angesiedelt. Die finden sich nach wie vor in Feuerbach am alten Standort.

Fest steht: Die Richtung stimmt. Wenn sich die Abläufe und die Personallage weiter verbessern, bestehen gute Aussichten, dass der miserable Ruf der Stuttgarter KFZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle bald der Vergangenheit angehört.