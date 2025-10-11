Die umstrittene Co-Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend, Jette Nietzard, ist nicht mehr im Amt. Doch auch die beiden neuen Chefs wollen unbequem sein.
Die Grüne Jugend hat ein neues Führungsduo: Bei ihrem Bundeskongress in Leipzig hat die Grünen-Nachwuchsorganisation Henriette Held und Luis Bobga als Nachfolger von Jette Nietzard und Jakob Blasel gewählt, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Nietzard hatte mit zahlreichen provokanten Äußerungen viel Widerstand auch in der eigenen Partei ausgelöst.