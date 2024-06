1 TU-Präsidentin Geraldine Rauch Foto: dpa/Christoph Soeder

Obwohl die knappe Mehrheit des Hochschulsenats ihren Rücktritt befürwortet, will Geraldine Rauch TU-Präsidentin bleiben. Sie steht in der Kritik, im Netz problematische Beiträge zum Nahost-Konflikt mit Likes versehen zu haben.











Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, will im Amt bleiben - obwohl eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats der Hochschule sich für einen Rücktritt ausgesprochen hat. „Mich haben viele Aufrufe und Stellungnahmen erreicht, die mich auffordern zu bleiben. Ich trete nicht zurück“, teilte die 41-Jährige am Donnerstagabend mit. In dem Stimmungsbild des Gremiums sprachen sich den Angaben zufolge 13 Mitglieder für und 12 gegen einen Rücktritt aus. Die Abstimmung ist aber nicht bindend. Der Akademische Senat habe keinen Abwahlantrag gestellt, sagte Rauch.