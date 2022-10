1 Unfall gebaut und abgehauen. Nun sucht die Polizei nach dem Flüchtigen. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig/Eibner-Pressefoto

Ein bisher unbekannter Fahrer eines grauen Autos überholt am Montag auf der B 28 bei Bondorf mehrere Autos und zwingt ein Pkw auf der Gegenspur zum Ausweichen. Dabei streifen die Autos sich. Der Fahrer des grauen Pkws fährt einfach weiter.















Auf der Bundesstraße 28 ist es am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr bei Bondorf (Kreis Böblingen), auf Höhe der Einmündung zu Straße „Am Römerfeld“, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein noch unbekannter Autofahrer in seinem grauen Pkw von Nagold kommend in Fahrtrichtung Rottenburg am Neckar unterwegs. Anstatt in der Kolonne mitzufahren, überholte der unbekannte Fahrer die vor ihm fahrenden Autos. Ein auf der Gegenspur fahrender 57-jähriger Lkw-Fahrer musste aufgrund des Überholmanövers des Unbekannten ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Beim Ausweichvorgang streifte der Lkw den Lkw eines 38 Jahre alten Mannes der gerade dabei war, auf die B 28 aufzufahren. Der Unbekannte im grauen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Rottenburg fort. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Telefon 0 70 32 / 2 70 80, in Verbindung zu setzen.