Nach Übergriffen und Protesten Merkel will nach Chemnitz kommen

Von red/dpa 04. September 2018 - 18:34 Uhr

Kanzlerin Angela Merkel will Chemnitz besuchen. Foto: AFP

Nach ausländerfeindlichen Übergriffen und Protesten gegen die Flüchtlingspolitik will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Angaben der Stadt Chemnitz besuchen.

Chemnitz - Bundeskanzlerin Angela Merkel habe einen Besuch in Chemnitz in den vergangenen Tagen in einem Telefonat mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) angekündigt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag.

Mehr zum Thema

Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung geplant

Im Oktober sei ein Bürgerdialog zum Thema Zuwanderung geplant. Dazu habe Ludwig die Kanzlerin eingeladen. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht.

In Chemnitz war Ende August ein Deutscher erstochen worden. Deswegen sitzen ein Iraker und ein Syrer in Untersuchungshaft, nach einem dritten Tatverdächtigen wird gefahndet. Nach der Tat war es zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie zu Gegenprotesten gekommen.