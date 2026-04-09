Nach Übergangslösung: Andrew Mountbatten-Windsor soll in die Marsh Farm gezogen sein

Nach monatelangem Hin und Her soll Andrew Mountbatten-Windsor sein neues Zuhause auf dem Sandringham-Anwesen bezogen haben. Fotos zeigen den früheren Prinzen in der Nähe der Marsh Farm.
Wenige Wochen, nachdem Umzugswagen bei der Marsh Farm gesichtet worden waren, soll Andrew Mountbatten-Windsor (66) in sein neues Domizil eingezogen sein. Die "Daily Mail" veröffentlichte Fotos, die den ehemaligen Prinzen am 6. April erstmals in der Nähe seines neuen Zuhauses zeigen sollen. Mit seinem Hund spazierte er demnach über das Sandringham-Anwesen in Norfolk.