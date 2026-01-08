Nach über zwei Jahren Beziehung: Bill Hader und Ali Wong sollen sich getrennt haben

Bill Hader und Ali Wong sollen nach mehr als zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Ihre vollen Terminkalender hätten eine gemeinsame Zukunft unmöglich gemacht.

In Hollywood ist wohl eine weitere Promi-Liebe Geschichte. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Paares berichtet, haben sich Bill Hader (47) und Ali Wong (43) nach mehr als zwei Jahren Beziehung getrennt. Die Sprecher beider Schauspieler haben sich laut "People" bislang nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Die Comedians hatten ihre Romanze im April 2023 öffentlich gemacht.

Als Grund für das Liebes-Aus nennt die Quelle die übervollen Terminkalender der beiden Stars. Wongs anstehende Stand-up-Tour und Haders zahlreiche Film- und Serienprojekte hätten es schlicht unmöglich gemacht, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Der Insider erklärt dem Magazin, dass sich das Paar nun auf die Arbeit und die jeweiligen Kinder konzentriere.

Trotz Trennung weiterhin befreundet

Einen bitteren Rosenkrieg müssen Fans jedenfalls nicht befürchten. Die Trennung sei "sehr freundschaftlich" verlaufen, heißt es aus dem Umfeld der beiden. Hader und Wong seien weiterhin befreundet und stünden regelmäßig in Kontakt. Sie würden sich gegenseitig unterstützen und einander alles Gute wünschen.

Für aufmerksame Beobachter kommt die Nachricht nicht völlig überraschend, hatte es doch bereits Spekulationen über eine mögliche Krise gegeben. Bei den Golden Globes 2025 war Wong ohne Hader über den roten Teppich gelaufen. Auch in ihrer Dankesrede nach dem Gewinn des Preises für die beste Stand-up-Comedy-Performance für ihr Netflix-Special "Single Lady" hatte sie ihren Partner mit keinem Wort erwähnt. Ein Sprecher von Hader hatte damals jedoch erklärt, der Schauspieler habe die Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen verpasst.

Ihren letzten öffentlichen Auftritt als Paar absolvierten Hader und Wong Mitte Dezember 2024 bei der Premiere der Peacock-Serie "Laid" in Los Angeles. Ein Jahr zuvor, bei den Golden Globes 2024, hatten sie noch demonstrativ ihre Liebe gezeigt: Als Wong damals für ihre Rolle in der Netflix-Serie "Beef" ausgezeichnet wurde, gab Hader ihr einen Kuss, bevor sie auf die Bühne ging.