Nach über zwei Jahren Beziehung: Bill Hader und Ali Wong sollen sich getrennt haben

Bill Hader und Ali Wong sollen nach mehr als zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Ihre vollen Terminkalender hätten eine gemeinsame Zukunft unmöglich gemacht.
In Hollywood ist wohl eine weitere Promi-Liebe Geschichte. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Paares berichtet, haben sich Bill Hader (47) und Ali Wong (43) nach mehr als zwei Jahren Beziehung getrennt. Die Sprecher beider Schauspieler haben sich laut "People" bislang nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Die Comedians hatten ihre Romanze im April 2023 öffentlich gemacht.