Nach über zehn Jahren: Courteney Cox und Johnny McDaid sollen sich getrennt haben

Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren soll bei Courteney Cox und Johnny McDaid alles aus sein. Demnach gehen die Schauspielerin und der Musiker bereits seit Ende vergangenen Jahres getrennte Wege.

Die nächste Trennung in Hollywood: Schauspielerin Courteney Cox (62) und Snow-Patrol-Mitglied Johnny McDaid (49) sind wohl kein Paar mehr. Das berichtete zunächst die britische "Mail on Sunday". Demnach gingen der "Friends"-Star und der Musiker bereits Ende vergangenen Jahres getrennte Wege. "People" bestätigte die Trennung, ein offizielles Statement der beiden steht noch aus.

Nach Medieninformationen verlief die Trennung einvernehmlich. "Johnny spricht unglaublich gut über Courteney. Sie hatten eine sehr tiefe Beziehung und gehen weiterhin äußerst freundschaftlich miteinander um", wird ein Freund der beiden zitiert. "Sie sind gute Freunde und liegen einander sehr am Herzen."

Im Guten auseinander

Es habe sich nicht um eine hässliche Trennung gehandelt, so der Vertraute weiter: "Das war kein böses Ende. Sie sind einfach an einen Punkt gekommen, an dem sie unterschiedliche Leben führten." Die US-Amerikanerin Cox lebt überwiegend in Los Angeles, McDaid, geboren im nordirischen Derry, hauptsächlich in London. Zuletzt pendelte das Paar zwischen den USA und Großbritannien.

Nach Angaben der "Mail on Sunday" sollen beide inzwischen getrennt weiterleben. McDaid befinde sich demnach auch bereits am Anfang einer neuen Beziehung.

Liebe seit 2013

Courteney Cox und David McDaid waren seit 2013 ein Paar. Kennengelernt haben sollen sie sich bei einer Hausparty der "Scream"-Darstellerin über gemeinsame Bekannte, darunter Popstar Ed Sheeran, mit dem der Musiker eng befreundet ist und für den er mehrere Hits mitschrieb. Rund neun Monate später verlobte sich das Paar.

Ende 2015 trennten sich die beiden allerdings zunächst. Das Ende in einer Paartherapie sei für sie überraschend gekommen, erinnerte sich Cox 2024 im Podcast "Minnie Questions with Minnie Driver". Rückblickend äußerte sie sich aber dankbar über diese Phase, da die Beziehung danach gestärkt gewesen sei. 2016 fanden sie wieder zusammen, eine erneute Verlobung gab es aber nicht. Aus ihrer Ehe mit David Arquette, die von 1999 bis 2010 hielt, stammt eine Tochter.

Zuletzt gemeinsam öffentlich gesehen wurden die beiden im September 2025 bei den US Open. Im Juli zuvor hatte Cox McDaid in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post liebevoll zum 49. Geburtstag gratuliert. "Happy Birthday, J. Du bedeutest so viel für so viele, aber für mich bist du alles. Ich liebe dich", schrieb sie damals zu gemeinsamen Fotos.