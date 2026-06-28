Nach über zehn Jahren: Courteney Cox und Johnny McDaid sollen sich getrennt haben

Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren soll bei Courteney Cox und Johnny McDaid alles aus sein. Demnach gehen die Schauspielerin und der Musiker bereits seit Ende vergangenen Jahres getrennte Wege.
Die nächste Trennung in Hollywood: Schauspielerin Courteney Cox (62) und Snow-Patrol-Mitglied Johnny McDaid (49) sind wohl kein Paar mehr. Das berichtete zunächst die britische "Mail on Sunday". Demnach gingen der "Friends"-Star und der Musiker bereits Ende vergangenen Jahres getrennte Wege. "People" bestätigte die Trennung, ein offizielles Statement der beiden steht noch aus.