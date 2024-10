Nach über fünf Jahren: Moderator Lukas Haunerland verlässt das Sat.1-Frühstücksfernsehen

1 Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" war sein Klavier der treue Begleiter von Lukas Haunerland. Foto: imago/APress/A-way!/Ralf Juergens

Lukas Haunerland hat seinen letzten Auftritt im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" angekündigt. Für den Moderator sei es "Zeit für eine kreative Pause". Seit 2019 ist der Musiker Teil des Teams des Morgenmagazins.











Lukas Haunerland hat seinen Abschied vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" angekündigt. Am 29. November werde er zum letzten Mal in der Sendung zu sehen sein, schrieb der Moderator auf Instagram. In seinem Beitrag bedankte er sich als "Junge am Klavier" für fünfeinhalb Jahre in dem Morgenmagazin. Für dieses setzte sich der Sänger seit 2019 wiederholt an das Tasteninstrument.