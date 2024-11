Nach über 50 Jahren bei CBS: Grammy Awards wechseln zu Disney

Ein weiterer Paukenschlag in der amerikanischen TV-Landschaft: Die Grammy Awards, die wichtigsten Musikpreise der Welt, verlassen nach mehr als einem halben Jahrhundert ihren angestammten TV-Sender CBS. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, werden die Grammys ab 2027 auf den Disney-Plattformen ABC, Hulu und Disney+ zu sehen sein. Der neue Vertrag läuft demnach über zehn Jahre bis 2036.

Disney wird zur Awards-Hochburg

Für Disney bedeutet der Deal einen besonderen Coup: Der Medienkonzern vereint damit die beiden quotenstärksten Award-Shows unter seinem Dach. Neben den Grammys laufen auch die Academy Awards (Oscars) bei Disney. "Mit Stolz und Dankbarkeit vereint The Walt Disney Company seine Kräfte mit der Recording Academy, um ein aufregendes, neue Kapitel in der Geschichte der Grammys zu beginnen", freut sich Dana Walden, Co-Vorsitzende von Disney Entertainment in einem Statement.

Die letzte Grammy-Verleihung bei CBS wird 2026 über die Bühne gehen. Damit endet eine Ära, die 1973 begann - damals gewann George Harrisons "The Concert for Bangladesh" das Album des Jahres. CBS hatte die Grammys seither ununterbrochen übertragen. Die Quoten sprechen für sich: Die 66. Grammy Awards im Februar 2024 verfolgten allein in den USA 17,09 Millionen Zuschauer, ein Plus von 36 Prozent zum Vorjahr.

Disney setzt auf Live-Events

Mit den Grammys baut Disney sein ohnehin schon beeindruckendes Portfolio an Live-Events weiter aus. Der Konzern hält bereits die Übertragungsrechte für den Super Bowl, die Oscars, die CMA Awards, die Rock & Roll Hall of Fame-Zeremonie, die NBA Finals und die College Football Playoffs. Gleich im ersten Jahr der neuen Partnerschaft wird ABC 2027 innerhalb weniger Wochen den Superbowl, die Grammys und die Oscars ausstrahlen.

Harvey Mason Jr., CEO der Recording Academy, zeigt sich ebenfalls erfreut vom Wechsel: "Wir sind absolut begeistert, die Grammys und andere neue Musikprogramme ins Disney-Ökosystem zu bringen. Wir sind unseren langjährigen Partnern bei CBS dankbar und sind jetzt geehrt, uns mit Disney zu verbinden - einem ikonischen Unternehmen, bei dem Kreative schon immer an erster Stelle standen."

Ein Grund für den Wechsel dürfte auch die crossmediale Ausrichtung von Disney sein. Anders als bisher werden die Grammy Awards künftig nicht nur im linearen TV zu sehen sein, sondern parallel auch auf den Streaming-Plattformen Hulu und Disney+. Damit erreicht die Show auch jüngere Zielgruppen, die klassisches Fernsehen kaum noch nutzen.