Nach über 29 Jahren: Musik für Sie: Uta Bresan gibt Aus von Schlagershow bekannt

Eine Schlager-Institution ist Geschichte. Die beliebte MDR-Show "Musik für Sie", zuletzt moderiert von Uta Bresan (59), wird keine neuen Ausgaben erhalten. Noch im Januar dieses Jahres feierte Bresan, die seit 2004 als Nachfolgerin von Carmen Nebel (68) durch "Musik für Sie" führte, ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer großen Show. Doch diese Ausgabe wird vorerst auch die letzte der Schlager-Sendung bleiben, wie Bresan vor Kurzem auf Instagram bekannt gegeben hat.

Keine neuen Folgen mehr von "Musik für Sie"

"Nach unserer Jubiläumssendung 'Musik für Sie' im Januar wurde ich immer wieder gefragt, wann es eine neue Folge geben wird. Ich wusste es leider selber nicht", beginnt Bresan ihren emotionalen Post in dem sozialen Netzwerk. Dann die entscheidenden Worte: "Vor einigen Tagen habe ich es nun erfahren. Der MDR hat entschieden, keine neuen Folgen mehr zu produzieren."

Die Moderatorin erinnert sich im Anschluss an "zahlreiche schöne Momente, die ich für immer im Herzen trage!". Die 59-Jährige zeigt sich "unglaublich dankbar" für ihre 20 Jahre mit "Musik für Sie" und gibt zu bedenken: "Aber wie heißt es so schön - wenn eine Reise zu Ende geht, freut man sich schon auf die nächste!" Sie freue sich "auf alles was da kommt! Pläne gibt es genug!".

"Musik für Sie" wurde erstmals 1995 im MDR ausgestrahlt und kam im Lauf der Jahre auf über 100 Sendungen. Zur Jubiläumsshow am 19. Januar waren Eloy de Jong (51), Linda Feller (58), Olaf Berger (60), Kristina Vogel (34), Ireen Sheer (75) und Andreas Knopf zu Gast.