Nach über 10 Jahren: Landtagsabgeordneter Tayfun Tok verlässt Gemeinderat in Murr

Der Grüne Landtagsabgeordnete will sich auf seine Aufgaben in Stuttgart konzentrieren. Für Murrs Bürgermeister (Kreis Ludwigsburg) bedeutet das einen Verlust für die Lokalpolitik.
Nach mehr als zehn Jahren im Gemeinderat Murr ist Schluss: Tayfun Tok von der Grünen Liste scheidet Ende Oktober aus dem Gremium aus, um sich ganz auf seine Aufgaben als Landtagsabgeordneter der Grünen zu konzentrieren. „Ich habe mittlerweile deutlich mehr Aufgaben in der Fraktion“, erklärt der 1986 geborene Tok. „Zudem steht der Wahlkampf bevor – ich möchte mich voll auf meinen Hauptjob fokussieren.“