Nach über 10 Jahren: Landtagsabgeordneter Tayfun Tok verlässt Gemeinderat in Murr

Der Grüne Landtagsabgeordnete will sich auf seine Aufgaben in Stuttgart konzentrieren. Für Murrs Bürgermeister (Kreis Ludwigsburg) bedeutet das einen Verlust für die Lokalpolitik.

Nach mehr als zehn Jahren im Gemeinderat Murr ist Schluss: Tayfun Tok von der Grünen Liste scheidet Ende Oktober aus dem Gremium aus, um sich ganz auf seine Aufgaben als Landtagsabgeordneter der Grünen zu konzentrieren. „Ich habe mittlerweile deutlich mehr Aufgaben in der Fraktion“, erklärt der 1986 geborene Tok. „Zudem steht der Wahlkampf bevor – ich möchte mich voll auf meinen Hauptjob fokussieren.“

Das Ehrenamt im Murrer Gemeinderat sei ihm stets eine Herzensangelegenheit gewesen, betont Tok. In den vergangenen Monaten habe er wegen Verpflichtungen in Stuttgart jedoch immer wieder Sitzungen versäumen müssen. „Wenn ich etwas mache, dann richtig“, sagt er – das sei derzeit nicht mehr im gewünschten Umfang möglich. Niemand sei politisch unersetzbar, auch er nicht. Tok freut sich, den Staffelstab an Stefan Dörr-Malchin weiterzugeben, der für die Grüne Liste nachrückt. „Ich wohne aber ja weiterhin in Murr und bin nicht aus der Welt“, fügt er hinzu.

Bürgermeister beklagt den Verlust

Bürgermeister Torsten Bartzsch bedauert das Ausscheiden sehr, „da ich eine enge Vernetzung zwischen Landes- und Kommunalpolitik sehr wichtig finde“. Als Mitglied des Gemeinderats habe Tok unmittelbar erlebt, wie sich Gesetze und Regelungen von Bund und Land auf Kommunen und Bürger auswirken – und mit welchen konkreten Herausforderungen Städte und Gemeinden zu kämpfen haben. „Diese Erfahrungen konnte er hervorragend in seine Fraktion und in den Landtag einbringen“, so Bartzsch.

Umgekehrt habe Tok im Gemeinderat oft den Blick von außen eingebracht und Themen mit einem Blick für das gesamte Land zielführend eingeordnet, sagt Bartzsch. „Dieser kurze Draht geht nun leider verloren.“

Torsten Bartzsch (links) wird den Draht zur Landespolitik vermissen. Foto: Avanti/Ralf Poller

Lebensqualität hat sich verbessert

Tayfun Tok gehörte 2014 zu den Mitgründern der ersten Grünen Liste in Murr. Damals traten erstmals 13 grüne Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl an – eine vielfältige Gruppe im Alter von 19 bis 74 Jahren. Seither sind grüne Vertreter fest im Gemeinderat verankert.

Zu den wichtigsten Projekten seiner Amtszeit zählt Tok die Installation neuer Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, den Neubau des Jugendhauses und die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Die Lebensqualität in Murr habe sich dadurch spürbar verbessert. „Das war jedoch eine gemeinsame Leistung des gesamten Gemeinderats“, betont der Landtagsabgeordnete.