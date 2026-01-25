Emma Bunton feierte ihren 50. Geburtstag in den englischen Cotswolds mit einer fast vollständigen Reunion der Spice Girls: Victoria Beckham, Melanie C und Geri Halliwell kamen zur großen Feier.

Emma Bunton hat ihren Geburtstag mit einer großen Party gefeiert, die gleichzeitig eine Spice-Girls-Reunion bedeutete. Am Mittwoch, dem 21. Januar, wurde Bunton 50 Jahre alt und veranstaltete einige Tage später eine Feier in der englischen Region Cotswolds. Dabei kam es zu einem Wiedersehen mit fast allen ehemaligen Bandkolleginnen.

Anwesend waren Victoria Beckham (51), Melanie "Mel C" Chisholm (52) und Geri Halliwell-Horner (53). Nur Melanie "Mel B" Brown (50) fehlte.

Instagram-Post von Victoria Beckham

Für Victoria Beckham dürften die Feierlichkeiten eine willkommene Ablenkung von den Ereignissen und Negativ-Schlagzeilen der Woche gewesen sein. Ihr Sohn Brooklyn Beckham (26) hatte vor ein paar Tagen öffentlich via Social Media mit seinen Eltern gebrochen.

Victoria Beckham teilte einen Schnappschuss von der Party, der sie gemeinsam mit Mel C, Geri Halliwell und Emma Bunton zeigt. Darunter schrieb sie als Caption: "Alles Gute zum Geburtstag an die wundervollste Seele, @emmaleebunton. Ich liebe euch Mädels so sehr, @gerihalliwellhorner @melaniecmusic".

In den Kommentaren zeigte sich Ehemann David Beckham (50) begeistert und schrieb: "Das hat mich glücklich gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, wie sich die Fans fühlen. Ein besonderer Abend zu Ehren von Emma". Ob der ehemalige Fußballprofi selbst anwesend war, ist allerdings nicht bekannt.

Videobotschaft von Mel B

An ihrem eigentlichen Geburtstag war Bunton in der britischen Radioshow "Heart Breakfast" zu hören, die sie moderiert. Dort erhielt sie eine besondere Video-Botschaft von Mel B.

"Bunton! Willkommen im Club der Fünfzigjährigen! Ich wünschte, ich könnte an deinem großen Ehrentag bei dir sein. Ich hab dich lieb. Alles Gute zum Geburtstag", sagte ihre Bandkollegin.

Spekulationen über gemeinsame Live-Auftritte

Offenbar ist der Zusammenhalt der Girlgroup bis heute groß - und auch die Comeback-Gerüchte halten sich hartnäckig. Nach ihrem gemeinsamen Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2012 in London folgte 2019 eine Tour, allerdings ohne Victoria Beckham. Mit Blick auf das 30-jährige Bandjubiläum 2026 wird nun erneut über ein mögliches Live-Comeback spekuliert.

Melanie C hatte im November vergangenen Jahres in der TV-Show "Good Morning America" zur Geschichte der Band und einer möglichen Zukunft auf der Bühne gesagt: "Wir sind einfach so stolz auf das Vermächtnis, das wir haben, und mittlerweile haben wir Fans aus neuen Generationen, die die Spice Girls lieben. Deshalb würde ich gern wieder mit den Mädels auf die Bühne gehen."