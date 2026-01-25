Emma Bunton feierte ihren 50. Geburtstag in den englischen Cotswolds mit einer fast vollständigen Reunion der Spice Girls: Victoria Beckham, Melanie C und Geri Halliwell kamen zur großen Feier.
Emma Bunton hat ihren Geburtstag mit einer großen Party gefeiert, die gleichzeitig eine Spice-Girls-Reunion bedeutete. Am Mittwoch, dem 21. Januar, wurde Bunton 50 Jahre alt und veranstaltete einige Tage später eine Feier in der englischen Region Cotswolds. Dabei kam es zu einem Wiedersehen mit fast allen ehemaligen Bandkolleginnen.