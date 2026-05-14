Nach Tunnelbrand bei Leonberg: Eine Ausbildung, die leben rettet – aber keiner will zahlen

Der Brand im Engelbergtunnel hat gezeigt, wie wichtig gut ausgebildete Feuerwehrleute sind. Derzeit bleibt Leonberg auf den Kosten für spezielle Tunnel-Fortbildungen sitzen.
Tunnelbrände wie vor zwei Monaten im Engelbergtunnel bei Leonberg stellen besondere Anforderungen an Feuerwehrleute: extreme Hitze, dichter Rauch, lange Wege, eingeschränkte Fluchtmöglichkeiten. Um für solche herausfordernden Einsätze gerüstet zu sein, lässt die Stadt Leonberg ihre Feuerwehrleute an der Europäischen Feuerwehrakademie in der Schweiz schulen. Doch wer soll für die Kosten dieser Spezialausbildung aufkommen?