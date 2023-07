1 Viele Menschen haben am vergangenen Samstag gegen Israel protestiert. Dabei gab es massive Auseinandersetzungen unter den Demoteilnehmern. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am vergangenen Samstag sind Teilnehmer derselben Demonstration massiv aneinander geraten. Um Israel und Gaza ging es dabei nur am Rande – tatsächlich rückt ein anderer Konflikt wieder in den Blickpunkt. Die Polizei sieht „eine Grenze erreicht“.









Stuttgart - E s reicht die falsche Parole. Oder ein Abzeichen. Oder eine mitgebrachte Fahne. Und schon entzündet sich ein Pulverfass. So ist das auch am vergangenen Samstag in der Stuttgarter Innenstadt gewesen. Eigentlich haben sich zahlreiche Teilnehmer auf dem Marienplatz versammelt, um dem Aufruf der Initiative Palästina Stuttgart zu folgen. Die will kritisch an die Staatsgründung Israels und die Flucht Hunderttausender Araber erinnern. Ein Anlass, der angesichts der aktuellen Eskalation des Konflikts in Israel und im Gaza-Streifen brisant genug ist. Doch dann fliegen die Fäuste aus einem anderen Anlass.