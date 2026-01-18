Nach Trumps Zoll-Eklat: Europäer warnen USA vor Eskalation

Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder weisen die Drohung des US-Präsidenten zurück – und warnen vor einer Eskalation.
Deutschland und die übrigen betroffenen europäischen Länder wenden sich gemeinsam gegen die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen im Grönland-Konflikt. „Zolldrohungen untergraben die transatlantischen Beziehungen und bergen das Risiko einer Eskalation“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands mit Dänemark, Finnland, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Schweden und Großbritannien. Man werde koordiniert reagieren. „Wir sind entschlossen, unsere Souveränität zu wahren.“