Die jüngste Verschärfung des Grönland-Konflikts bewegt die Kommissionspräsidentin dazu, Fehler der EU einzugestehen. Sie kündigt weitere Schritte an - und setzt einen Eisbrecher auf die To-do-Liste.
Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem Hintergrund politischer Spannungen mit den USA Fehler der Europäer im Umgang mit Grönland und der Arktis eingeräumt. "Wir haben gemeinsam zu wenig in die Arktis und die Sicherheit der Arktis investiert", sagte die deutsche Politikerin nach einem EU-Sondergipfel in Brüssel. Daher sei es jetzt höchste Zeit, einen Gang höher zu schalten.