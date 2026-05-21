Nach Triumph in der Europa League: Prinz William zeigt sich in Aston-Villa-Farben in Cornwall

Einen Tag nach dem Europa-League-Triumph seines Lieblingsvereins Aston Villa reiste Prinz William nach Cornwall. Im Gepäck hatte der britische Thronfolger einen modischen Gruß an die Mannschaft und einen vollen Terminkalender.
Einen Tag, nachdem Aston Villa am Mittwochabend in Istanbul den Europa-League-Titel gegen den SC Freiburg geholt hatte, stand Prinz William (43) wieder im Dienst. Diesmal als Herzog von Cornwall. Dass sein hellblaues Hemd und die weinrote Krawatte exakt die Farben seines Lieblingsvereins spiegelten, dürfte dabei jedoch kein Zufall gewesen sein. Ein stiller Gruß an die Mannschaft, bevor es an die Arbeit ging.