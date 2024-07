Nach Triumph bei Copa America: Hunderte Fans empfangen argentinische Fußballer – Messi fehlt

1 Mitglieder der argentinischen Mannschaft, die einen Tag zuvor die Copa América gewonnen hat, werden von Fans in Buenos Aires begrüßt. Foto: dpa/Rodrigo Abd

Nach dem Triumph bei der Copa America in den USA sind Argentiniens Fußballer von Hunderten Fans in der Heimat euphorisch empfangen worden. Mit Trommeln und bengalischen Fackeln feierten die Fans ihre Helden.











Link kopiert



Nach dem Triumph bei der Copa America in den USA sind Argentiniens Fußballer von Hunderten Fans in der Heimat euphorisch empfangen worden. Mit Trommeln und bengalischen Fackeln feierten die Fans ihre Helden bei der Ankunft vor dem Sitz des argentinischen Fußballverbands (AFA) in Ezeiza, einem Vorort der Hauptstadt Buenos Aires.