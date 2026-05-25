Vier Männer haben im August 2025 zwei Geschädigte brutal zusammen geschlagen. Am Landgericht Stuttgart wurden nun die Urteile gegen die damals 17- und 18-Jährigen gesprochen.
Bei einer Schlägerei am Esslinger Busbahnhof gingen Anfang August letzten Jahres vier junge Männer äußerst gewalttätig gegen einen 40- und einen 42-Jährigen vor. Mehrfach wurde gegen die Köpfe der bereits am Boden Liegenden eingetreten. Am Landgericht Stuttgart wurden nun die Urteile gegen die zum Tatzeitpunkt 17- und 18-Jährigen aus verschiedenen Kommunen im Landkreis Esslingen gesprochen.