Vier Männer haben im August 2025 zwei Geschädigte brutal zusammen geschlagen. Am Landgericht Stuttgart wurden nun die Urteile gegen die damals 17- und 18-Jährigen gesprochen.

Bei einer Schlägerei am Esslinger Busbahnhof gingen Anfang August letzten Jahres vier junge Männer äußerst gewalttätig gegen einen 40- und einen 42-Jährigen vor. Mehrfach wurde gegen die Köpfe der bereits am Boden Liegenden eingetreten. Am Landgericht Stuttgart wurden nun die Urteile gegen die zum Tatzeitpunkt 17- und 18-Jährigen aus verschiedenen Kommunen im Landkreis Esslingen gesprochen.

Der Haupttäter wurde laut der Pressestelle des Landgerichts Stuttgart wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen seine drei Mitangeklagten wurden ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung Jugendstrafen in Höhe von jeweils einem Jahr und sechs Monaten verhängt. Die Vollstreckung der Haftstrafen wurde aber in allen drei Fällen zur Bewährung ausgesetzt.

Der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart hatte Anfang Februar begonnen. Ursprünglich waren acht Verhandlungstage vorgesehen gewesen. Doch es wurden weitere Termine angesetzt, sodass sich die Mitte April vorgesehene Urteilsverkündung nach hinten verschoben hat. Die vier Jugendlichen waren wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Haupttäter trank vor der Tat zwei Flaschen Wodka

Sie hatten am Samstag, 9. August 2025, gegen 3.40 Uhr am Esslinger Busbahnhof den zwei Geschädigten schwerste Verletzungen zugefügt. Der zum Tatzeitpunkt 18-jährige Haupttäter hatte im Verlauf der Verhandlung über seinen Verteidiger verlauten lassen, er habe am Tattag wegen privater und psychischer Probleme zwei Flaschen Wodka geleert – eine als Mischgetränk, eine pur. Zudem habe er Joints geraucht.

Diese Kombination habe seine Sinne vernebelt und zu einer eingeschränkten Wahrnehmung geführt. Am Esslinger Busbahnhof sei er von den beiden späteren Opfern geschlagen und beleidigt worden. An weitere Teile der Auseinandersetzung könne er sich aber nicht erinnern.

Im Polizeibericht unmittelbar nach der Tat im August letzten Jahres wird ausgeführt, dass die beiden Geschädigten an einem Bussteig unvermittelt von mehreren Personen massiv mit Schlägen und Tritten angegangen worden seien. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft war der Haupttäter am Esslinger Bahnhof mit den beiden Opfern zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Nach einem kurzen Streit habe er drei „gewaltbereite Freunde“ zur Unterstützung herbeigerufen.

Einer der Täter schlug auf den reglos am Boden liegenden Mann ein

Die Polizei konnte den 18-jährigen Haupttäter unmittelbar nach dem Vorfall am Esslinger Busbahnhof verhaften. Foto: picture alliance/dpa

Die weitere Auseinandersetzung verlief laut Anklageschrift äußerst brutal. Einer der vier Angeklagten verpasste einem der beiden Geschädigten einen Faustschlag, der ihn zu Boden gehen ließ. Der Mann lag regungslos da – dennoch wurde auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Der Haupttäter trat mehrfach gegen den Kopf des Mannes. Auch das andere Opfer wurde im Verlauf der Schlägerei zu Boden geworfen, geschlagen und getreten. Beide Männer wurden laut Polizeibericht nach einer Erstversorgung vor Ort mit Kopfverletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Haupttäter konnte rasch verhaftet werden

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Haupttäter laut Polizeibericht kurz nach der Schlägerei im Umfeld des Bahnhofs festgenommen werden. Die drei anderen Täter wurden im Zuge der Ermittlungen später identifiziert.