Nach Trennung von Pietro Lombardi: Erste Worte von Laura Maria Rypa

Am Sonntag gab Laura Maria Rypa überraschend die Trennung von Pietro Lombardi bekannt. In ihrer Instagram-Story erzählt sie jetzt, wie es für sie weitergeht und bedankt sich bei ihren Followern für die Unterstützung.
Laura Maria Rypa (29) meldet sich erstmals nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) zu Wort. In ihrer Instagram-Story bedankt sie sich für das Verständnis ihrer Follower, das ihr "wirklich viel" bedeute. "Auch wenn privat gerade einiges anders ist, weiß ich, dass der Alltag weitergeht", schreibt sie weiter.