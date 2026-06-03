Nach Trennung von Pamela Reif: Lets Dance-Kandidat Willi Banner bestätigt Liebe zu Kim Schiele

Bereits während seiner Zeit bei "Let's Dance" wurde gemunkelt, jetzt spricht Willi Banner Klartext: Seit Oktober ist er in einer Beziehung mit der Influencerin Kim Schiele.

Jetzt ist es offiziell: Willi Banner (31) hat seine Beziehung zu Kim Schiele (26) öffentlich gemacht. Bereits während seiner Teilnahme an "Let's Dance" hatte es Spekulationen zu seinem Liebesleben gegeben, jetzt bestätigt der Fitness-Influencer gemeinsam mit der Content Creatorin im Pärcheninterview mit "Gala", was viele Fans längst vermutet hatten.

Seit Oktober 2025 ein Paar Die beiden sind seit Oktober 2025 ein Paar. Tatsächlich kennen sie sich aber bereits seit sieben oder acht Jahren. "Wir haben gleichzeitig mit Instagram begonnen und haben uns gegenseitig gefolgt", erzählt Schiele, dem auf der Plattform mehr als eine Million Leute folgen. Aus dem Online-Kontakt wurde ein regelmäßiger Austausch. 2025 lud Banner, seinerseits mit über zwei Millionen Followern, sie schließlich zu seinem Boxkampf ein - und weil Schiele ohnehin nach Berlin reiste, traf man sich dort auf einen Kaffee.

Der Funke sprang sofort über: "Ich habe dich gesehen und dachte: krass. Also so ein Gefühl hatte ich noch nie bei einer Person", schwärmt sie. Banner ging es nicht anders: "Es war direkt magisch." Heute fragen sich beide, warum sie sich nicht schon viel früher näher kennengelernt haben.

Auch auf Instagram will das Paar seine Liebe jetzt nicht mehr verstecken. "Er und ich", schreibt Schiele zu einem gemeinsamen Video. Darin reitet sie auf einem Pferd durch die Wiese, während Banner auf dem Motorrad unterwegs ist, romantische Küsse im Sonnenuntergang inklusive.

Ex-Freund von Pamela Reif

Komplett überraschend kommt das Outing nicht. Bereits während "Let's Dance" hatten die beiden die Spekulationen befeuert: Schiele saß regelmäßig im Publikum und jubelte Banner Woche für Woche zu. Mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel belegte er schließlich den neunten Platz, den Sieg im Finale vergangene Woche holte sich Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack.

Vor seiner Beziehung mit Kim Schiele war Willi Banner - in den sozialen Medien lange als "Willi Whey" bekannt - mit Fitness-Influencerin Pamela Reif (29) liiert. Die Beziehung war allerdings nicht öffentlich, im Mai 2025 sprach er erstmals offen über das Liebes-Aus. "Wir waren rund zwei Jahre zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau", sagte Banner damals zu "Bild" und schwärmte: "Pamela ist wirklich eine Traumfrau." Den Grund für die Trennung sah er vor allem in unterschiedlichen Lebensentwürfen: "Sie ist ein absoluter Workaholic, ich bin eher der Abenteuertyp, der raus will, Motorrad fährt und die Welt entdeckt."