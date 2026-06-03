Nach Trennung von Pamela Reif: Lets Dance-Kandidat Willi Banner bestätigt Liebe zu Kim Schiele

Bereits während seiner Zeit bei "Let's Dance" wurde gemunkelt, jetzt spricht Willi Banner Klartext: Seit Oktober ist er in einer Beziehung mit der Influencerin Kim Schiele.
Jetzt ist es offiziell: Willi Banner (31) hat seine Beziehung zu Kim Schiele (26) öffentlich gemacht. Bereits während seiner Teilnahme an "Let's Dance" hatte es Spekulationen zu seinem Liebesleben gegeben, jetzt bestätigt der Fitness-Influencer gemeinsam mit der Content Creatorin im Pärcheninterview mit "Gala", was viele Fans längst vermutet hatten.