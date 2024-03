1 Ana Plasencia und Peter Imhof sind ein Paar. Foto: imago/Eventpress

Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass RTL-Wetterfee Eva Imhof (45) und MDR-Moderator Peter Imhof (50) ihre Trennung nach 13 Ehejahren bekannt gegeben haben. Jetzt ist der TV-Journalist wieder in festen Händen. Die neue Frau an seiner Seite ist gleichzeitig seine Kollegin.