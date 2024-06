Nach Trennung von Christine Baumgartner: Kevin Costner bezeichnet Scheidung als niederschmetternden Moment

Das Ex-Ehepaar Kevin Costner (69) und Christine Baumgartner (50) gilt seit Anfang des Jahres als geschieden. In einem neuen Interview deutet der Hollywoodstar kurz an, wie schwierig die Trennung für ihn offenbar gewesen ist. In der Sendung "CBS Mornings" von Gayle King (69) darauf angesprochen, wie es ihm nach der "sehr öffentlichen Scheidung" gehe, erklärt der Schauspieler: "Das ist ein niederschmetternder Moment. Er ist gewaltig, er hat wehgetan."

US-Star Kevin Costner blickt nach Scheidung nach vorne

Er gehe aber voran, meint Costner, der "keine andere Wahl" habe: "Meine Kinder sehen mich an. Also kann ich nicht wie ein Gänseblümchen verwelken. Ich muss vorwärts gehen, ich muss weiterhin der sein, der ich bin - und ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind."

Dieses besondere Augenmerk hatte er offenbar während des Drehs zu seiner neuen Filmreihe "Horizon: Eine amerikanische Saga", in der neben Costner auch dessen Sohn Hayes (15) mitspielt. Hayes ist eines von drei gemeinsamen Kindern des Schauspielstars mit Baumgartner. Auch wenn jener keine Erfahrung mitbrachte, habe Costner daran geglaubt, dass sein Sohn die Rolle spielen könne. "Ich war so stolz auf ihn", erinnert er sich. Die beiden seien immer zusammen zur Arbeit gegangen und es sei "ein Traum" gewesen. In den USA startet der erste Film der Reihe am 28. Juni in den Kinos, Teil zwei folgt am 16. August. In Deutschland ist der erste Teil erst ab 22. August zu sehen, am 7. November erscheint die Fortsetzung.

Costner hat zudem vier weitere Kinder aus anderen Beziehungen. Laut US-Berichten aus dem Mai 2023 hatte Baumgartner, die er 2004 geheiratet hat, die Scheidung eingereicht und als Grund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Vonseiten eines Sprechers des Schauspielers hieß es damals gegenüber "TMZ", dass Costner die Situation bedauere und die Umstände, die zur Einreichung der Scheidung geführt haben, außerhalb seines Einflussbereichs lägen. Im Februar 2024 hatte unter anderem das US-Promi-Portal schließlich unter Berufung auf vorliegende Gerichtsunterlagen berichtet, dass die Scheidung nun rechtskräftig sei.

Kevin Costner und Jewel sind nur Freunde

Neu vergeben ist er offenbar noch nicht. Im Gespräch mit US-Radiolegende Howard Stern (70) dementierte er kürzlich erst Gerüchte über eine angebliche Beziehung mit der Sängerin Jewel (50): "Jewel und ich sind Freunde. Wir sind noch nie zusammen ausgegangen. Ich will nicht, dass diese Gerüchte unsere Freundschaft zerstören, denn das ist es, was wir haben."