Nach Trennung von Chris Martin: Frisch verliebt? Dakota Johnson mit Sänger Role Model gesichtet

Anfang November hieß es, Dakota Johnson seit nach dem bitteren Liebesaus mit Coldplay-Frontmann Chris Martin zurück auf dem Dating-Markt. Nun könnte sie schon erfolgreich gewesen sein: Zumindest wurde die Schauspielerin sehr vertraut mit einem jüngeren Sänger beim Abendessen erwischt.

Neue Liebesgerüchte um "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson (36). Die Schauspielerin wurde bei einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles mit dem Musiker Tucker Pillsbury (28) fotografiert, der besser bekannt ist unter seinem Künstlernamen Role Model.

Candlelight-Dinner zum Fest der Liebe Wie "TMZ" dazu berichtete, sollen die Aufnahmen während der Weihnachtsfeiertage entstanden sein. Die beiden Stars hätten zusammen mit Freunden ein Essen bei Kerzenschein genossen. Bilder zeigen die beiden im angeregten Gespräch. Die Schauspielerin soll sich bei dem Treffen aber auch den Sänger gekuschelt haben.

Hat Dakota Johnson nach der Trennung von Chris Martin (48) etwa eine neue Liebe gefunden? Erst Anfang November hatte eine Quelle dem US-Magazin "People" verraten, dass die Tochter von Melanie Griffith (68) und Don Johnson (76) wieder begonnen habe, andere Männer zu treffen. "Sie hat langsam wieder angefangen zu daten und sie ist glücklich."

Beide haben langjährige Beziehungen hinter sich

Ihre Beziehung zu dem Coldplay-Sänger scheiterte im Juni nach rund acht Jahren. Die beiden waren seit 2017 zusammen und wurden am 16. Mai zum letzten Mal gemeinsam fotografiert. Die Trennung erfolgte etwa drei Monate, nachdem ein Insider dem "People"-Magazin verraten hatte, dass die beiden bereits seit "Jahren" verlobt gewesen seien. Fünf Tage nach der Bestätigung der Trennung erklärte Johnson in der "Today Show" auf, was für sie bei einem künftigen Partner "nicht verhandelbar" wäre: "Dass er kein Arschloch ist?"

Ob sie so ein Exemplar jetzt mit Role Model gefunden hat? Er ist zumindest wie die Schauspielerin offiziell Single. Im Oktober 2023 zerbrach seine Beziehung mit Influencerin Emma Chamberlain (24) nach rund drei Jahren. Die Trennung soll eine Inspiration für sein Album "Kansas Anymore" gewesen sein. Seitdem ist nichts über sein Liebesleben bekannt.