Nach Trennung von Chris Martin: Frisch verliebt? Dakota Johnson mit Sänger Role Model gesichtet

Anfang November hieß es, Dakota Johnson seit nach dem bitteren Liebesaus mit Coldplay-Frontmann Chris Martin zurück auf dem Dating-Markt. Nun könnte sie schon erfolgreich gewesen sein: Zumindest wurde die Schauspielerin sehr vertraut mit einem jüngeren Sänger beim Abendessen erwischt.
Neue Liebesgerüchte um "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson (36). Die Schauspielerin wurde bei einem gemeinsamen Abendessen in Los Angeles mit dem Musiker Tucker Pillsbury (28) fotografiert, der besser bekannt ist unter seinem Künstlernamen Role Model.