Nach Trennung von Ben Affleck: 2025 will Jennifer Lopez durchstarten

Nach einem Horrorjahr, in dem ihre Ehe mit Ben Affleck zerbrach, will sich Jennifer Lopez offenbar in die Arbeit stürzen und ihre Hollywoodkarriere voranbringen. Für ihren neuen Film erntete sie schon viel Zuspruch, von einer Chance auf den Oscar ist gar die Rede.

Jennifer Lopez (55) will nach der bitteren Trennung von Ben Affleck (52) wieder nach vorne blicken. Die Sängerin und Schauspielerin sei fest entschlossen, 2025 zu ihrem Jahr zu machen, berichtet "Page Six". Und tatsächlich scheint sie auf einem guten Weg zu einem fulminanten Comeback.

Standing Ovations für Jennifer Lopez

Vergangene Woche war J.Lo der unbestrittene Star beim Sundance Film Festival in Utah, wo sie mit ihrem neuen Film "Kiss of the Spider Woman" Premiere feierte. "Es gab Standing Ovations, nicht für den Film - was meiner Meinung nach wichtig ist -, sondern für sie", sagte der Kritiker der New York Post, Johnny Oleksinski. Er schilderte weiter: "Das Publikum sprang auf, als sie die Bühne des Eccles Theatre betrat. Dasselbe Theater, in dem Nominierte für den besten Film wie 'Call Me By Your Name', 'Boyhood', 'Whiplash' und 'Little Miss Sunshine' ihre Premiere hatten. Das muss eine Bestätigung für jemanden gewesen sein, der selten eine solche Anerkennung bekommt."

Tatsächlich wird Lopez für die Kinoversion des mit einem Tony ausgezeichneten Musicals von Branchenkennern bereits jetzt für einen Oscar für 2026 ins Spiel gebracht. Für die 55-Jährige, die für ihre schauspielerischen Leistungen oft belächelt wurde, wäre das vermutlich ein unglaublicher Erfolg.

Bereits beim Sundance Film Festival zeigte sie sich ob der ihr entgegen gebrachten Begeisterung zu Tränen gerührt. "Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet", erzählte sie dem Publikum im Eccles Theatre in Park City. Sie erinnerte sich daran, dass ihre Mutter sie vor den Fernseher gesetzt und einmal im Jahr "West Side Story" habe schauen lassen. Das sei der Grund, warum sie überhaupt "in diesem Geschäft" sein wollte. "Ich war fasziniert und dachte: 'Das ist es, was ich machen möchte.' Dies ist das erste Mal, dass ich es tatsächlich tun konnte."

J.Los emotionaler Auftritt erfolgte nach ihrem ganz persönlichen Horrorjahr- dem turbulenten 2024, in dem ihre Ehe mit Ben Affleck platzte. Es war der zweite Liebesanlauf, nachdem die beiden bereits vor 20 Jahren ihre Verlobung gelöst hatten. Auch das Liebes-Comeback fand kein endgültiges Happy End.

Projekte für Netflix

Nun will Jennifer Lopez ohne Ben Affleck glücklich werden. Sie sei bereit, sich neu zu erfinden. "Es gibt viel Positives für das kommende Jahr", sagte ein Insider gegenüber "Page Six". "Es ist ein großes Jahr für sie." Nachdem Anfang Januar die Scheidung geregelt wurde, wolle sie sich nun auf ihre Hollywood-Karriere konzentrieren.

Lopez produziert inzwischen auch ihre eigenen Projekte für Netflix. Ihre Filmfirma Nuyorican Productions macht eine Serie aus dem Bestseller-Roman "Happy Place" von Emily Henry. Zudem beginnt sie bald mit den Dreharbeiten zu "Office Romance", einer neuen romantischen Komödie für den Streaminganbieter, bei der auch Brett Goldstein (44) mitwirkt.