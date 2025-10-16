Ana Ivanović besuchte die "Victoria's Secret Fashion Show" in New York. Die Reise folgte kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann Bastian Schweinsteiger. Die ehemalige Tennisspielerin zeigte sich in New York begeistert von dem Mode-Event.
Ana Ivanović (37) zeigte sich gut gelaunt bei der diesjährigen "Victoria's Secret Fashion Show" in New York. Die gebürtige Serbin besuchte die Modenschau als Zuschauerin. In einem dunkelbraunen, enganliegenden Cut-Out-Kleid ließ sich die ehemalige Profitennisspielerin auf dem roten Teppich von den Fotografen ablichten.