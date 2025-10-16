Ana Ivanović besuchte die "Victoria's Secret Fashion Show" in New York. Die Reise folgte kurz nach der Trennung von ihrem Ehemann Bastian Schweinsteiger. Die ehemalige Tennisspielerin zeigte sich in New York begeistert von dem Mode-Event.

Ana Ivanović (37) zeigte sich gut gelaunt bei der diesjährigen "Victoria's Secret Fashion Show" in New York. Die gebürtige Serbin besuchte die Modenschau als Zuschauerin. In einem dunkelbraunen, enganliegenden Cut-Out-Kleid ließ sich die ehemalige Profitennisspielerin auf dem roten Teppich von den Fotografen ablichten.

"Licht. Kamera. Engel. Vielen Dank an 'Victoria's Secret Serbien' für dieses unglaubliche Erlebnis und all die Erinnerungen", schreibt Ana Ivanović zu einer Reihe Fotos auf Instagram, die sie auf dem pinkfarbenen Teppich und im Publikum der Fashionshow mit weiteren Kolleginnen zeigen.

New-York-Reise nach Trennung von Bastian Schweinsteiger

Die Bildstrecke erhält auf Social Media viel Zuspruch von ihren Fans. "Sie hat nie besser ausgesehen", schreibt eine Userin, "Sie strahlt wirklich und ist wieder zum Leben erwacht", eine andere.

Die Reise in die US-Metropole kommt für das in Serbien und der Schweiz aufgewachsene Tennis-Ass wenige Monate nach Bekanntgabe der Trennung von Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger (41). Im Sommer dieses Jahres bestätigten die Ex-Tennisspielerin und der Fußball-Weltmeister 2014 das Ehe-Aus. Nach monatelangen Spekulationen ließ Ivanovićs Anwalt in einer offiziellen Mitteilung verlauten, das Ex-Paar trenne sich nach neun Ehejahren wegen "unüberbrückbarer Differenzen".

Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger heirateten im Jahr 2016 und haben drei Söhne im Alter von sieben, sechs und zwei Jahren.