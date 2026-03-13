Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte scharf die Entscheidung der USA, die Öl-Sanktionen gegen Russland im Kontext des Iran-Krieges zu lockern.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Lockern der Öl-Sanktionen gegen Russland durch die USA vor dem Hintergrund des Iran-Krieges scharf kritisiert. „Dies wird auf jeden Fall zu einer Stärkung der Position Russlands führen“, sagte Selenskyj am Freitag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Elyséepalast in Paris. „Dies trägt nicht zum Frieden bei“, fügte er hinzu. Die Lockerung könne Russland bis zu zehn Milliarden Dollar einbringen, wofür Moskau weitere Waffen kaufen könne.