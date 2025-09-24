Nach Transgender-Kontroverse: Harry Potter-Star Emma Watson könnte J. K. Rowling niemals canceln

"Ich hoffe, dass ich Menschen, mit denen ich nicht unbedingt derselben Meinung bin, weiterhin lieben kann", sagt Emma Watson über das zerrüttete Verhältnis zu "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling, nachdem die Schriftstellerin sich wiederholt transfeindlich geäußert hatte.

"Harry Potter"-Star Emma Watson (35) hat über ihren Konflikt mit der gefeierten Autorin der magischen Fantasy-Reihe gesprochen. "Es gibt einfach keine Welt, in der ich sie jemals canceln könnte", sagt sie über die einst gefeierte Autorin der "Harry Potter"-Romane, J. K. Rowling (60), im Podcast von Jay Shetty.

In der Episode vom 24. September des "The Jay Shetty Podcast" sprach Watson über ihre komplizierte Beziehung zur "Harry Potter"-Schöpferin, nachdem die sich wiederholt transfeindlich öffentlich geäußert hatte und Watson sowie ihr Co-Star Daniel Radcliffe (36) sich daraufhin für die Trans-Rechte einsetzten.

"Ich denke, es ist mein tiefster Wunsch, dass Menschen, die meine Meinung nicht teilen, mich dennoch lieben, und ich hoffe, dass ich Menschen, mit denen ich nicht unbedingt derselben Meinung bin, weiterhin lieben kann", sagte die Britin. "Ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht so sehr darum geht, was wir sagen oder was wir glauben, sondern wie wir es sagen. Ich sehe gerade eine Welt, in der wir es zulassen, dass Menschen weggeworfen werden, oder dass Menschen entbehrlich sind. Ich werde das immer für falsch halten." Sie glaube, dass niemand entbehrlich sei. Und jeder sollte, soweit möglich, mit Würde und Respekt behandelt werden.

Watson stellt bezüglich "Harry Potter"-Autorin Rowling fest: "Ich kann sie lieben, ich kann wissen, dass sie mich geliebt hat und ich kann ihr dankbar sein", dass sie durch Rowlings Buchreihe die "in der Geschichte der englischen Literatur so gut wie einmalige" Gelegenheit erhalten habe, eine Figur wie Hermine Granger zu spielen.

Unter anderem hatte Rowling 2020 ein Essay veröffentlicht, in dem sie die Transgender-Identität als "zutiefst frauenfeindlich und regressiv" bezeichnete. Watson reagierte daraufhin auf Social Media: "Transmenschen sind die, für die sie sich ausgeben, und sie verdienen es, ihr Leben zu leben, ohne ständig infrage gestellt zu werden oder gesagt zu bekommen, dass sie nicht die sind, für die sie sich ausgeben."