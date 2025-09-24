Nach Transgender-Kontroverse: Harry Potter-Star Emma Watson könnte J. K. Rowling niemals canceln

"Ich hoffe, dass ich Menschen, mit denen ich nicht unbedingt derselben Meinung bin, weiterhin lieben kann", sagt Emma Watson über das zerrüttete Verhältnis zu "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling, nachdem die Schriftstellerin sich wiederholt transfeindlich geäußert hatte.
"Harry Potter"-Star Emma Watson (35) hat über ihren Konflikt mit der gefeierten Autorin der magischen Fantasy-Reihe gesprochen. "Es gibt einfach keine Welt, in der ich sie jemals canceln könnte", sagt sie über die einst gefeierte Autorin der "Harry Potter"-Romane, J. K. Rowling (60), im Podcast von Jay Shetty.