Nach Traktor-Unfall in Aspach: Was dürfen Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene?

5 Der Traktor kippte nach der Kollision um. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Nach einer Kollision eines Rettungswagens mit einem Traktor stellen sich mehrere Fragen. Gehörte der Traktor zu einem Demozug? Darf man mit 17 schon Trecker fahren? Und was gilt bei Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn?











Fünf Verletzte und ein Schaden von rund 50 000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend in Aspach ereignet hat. Auf dem Autobahnzubringer zwischen Groß- und Kleinaspach war es kurz vor 23 Uhr zu einer Kollision gekommen, als ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn eine Kolonne mehrerer Fahrzeuge überholte. In diesem Moment scherte der 17 Jahre alte Fahrer des vordersten Fahrzeugs der Kolonne, eines Traktors, aus, um nach links abzubiegen. Die drei Insassen des Traktors – neben dem Fahrer fuhren auch zwei 14- und 15-Jährige mit – sowie zwei Insassen des Rettungswagens wurden leicht verletzt.