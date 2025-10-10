Mitte Oktober steigt die erste "Promi Padel WM". ProSieben hat kürzlich die komplette Teilnehmerliste für das sportliche Event veröffentlicht. Unter den 16 Promis, die um den Sieg spielen sollen, ist auch Unternehmerin Lena Gercke (37). Das Model trainierte die vergangenen Wochen bereits fleißig auf dem Court, doch genau das Training wurde Gercke nun zum Verhängnis.

Lena Gercke auf Krücken unterwegs Eigentlich wollte sie ihren Partner Dustin Schöne auf dem Platz "zerstören", in einer Instagram-Story vom Donnerstag erklärte sie jedoch, dass sie sich "selbst zerstört" habe. "Bin nach nem Sprung so doll umgeknickt, dass einfach gar nichts mehr geht. Auf zum Arzt." In dem Video ist Gercke auf dem Court liegend zu sehen, am Fuß erkennt man deutlich eine Schwellung. "Ich kann ihn einfach nicht bewegen", erklärte die 37-Jährige sichtlich aufgelöst. In einem Instagram-Clip hat sie ihren "Padel-Fail" ebenfalls festgehalten.

Zwei Stunden später meldet sie sich erneut in einer Story, dieses Mal mit Krücken in der Hand. "Band scheint durch zu sein. Morgen geht's ins MRT und dann sehen wir weiter." Am Freitag bittet sie ihre Fans mit einem Grußfoto aus dem Krankenhaus, ihr die Daumen zu drücken. Doch nach dem MRT herrscht Gewissheit: "Das traurige Ergebnis. Drei angebrochene Knochen, zwei gerissene Bänder. Heute Abend brauch ich ganz viel Eis zur Aufmunterung. Danke an alle, die mir so lieb geschrieben haben."

Ihre Teilnahme an der "Promi Padel WM" ist damit wohl gestrichen. Auf dem Padel-Court wird unter anderem Schauspieler Uwe Ochsenknecht gemeinsam mit Moderator Christian Düren zu sehen sein. Zudem treten an: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez, YouTuberin Dagi Bee, Moderator Daniel Boschmann, die (Ex-)Fußballer Marcell Jansen, Mats Hummels, Marc Rzatkowski und Christoph Kramer, YouTuber Stephan Gerick, Alexander Zverevs Bruder Mischa Zverev, Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann, Influencerin Karo Kauer, Content Creator Younes Zarou und Boris Beckers Sohn Elias Becker.

ProSieben strahlt das neue Format "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" am 18. Oktober live ab 20:15 Uhr aus. Auch über den Streamingdienst Joyn gibt es das Sportevent zu sehen. Die Spiele werden im SAP Garden in München ausgetragen.