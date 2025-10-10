Lena Gercke hat sich beim Training zur "Promi Padel WM" verletzt. Die Unternehmerin musste zum Arzt und ins MRT. Letzteres brachte ein "trauriges Ergebnis".
Mitte Oktober steigt die erste "Promi Padel WM". ProSieben hat kürzlich die komplette Teilnehmerliste für das sportliche Event veröffentlicht. Unter den 16 Promis, die um den Sieg spielen sollen, ist auch Unternehmerin Lena Gercke (37). Das Model trainierte die vergangenen Wochen bereits fleißig auf dem Court, doch genau das Training wurde Gercke nun zum Verhängnis.