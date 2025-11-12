Nach Trainerentlassung: Unsöld leitet vorerst Training beim SSV Ulm

1 Der Ex-Profi OIiver Unsöld leitet interimsweise das Training beim SSV Ulm. (Archivbild) Foto: IMAGO/Lucca Fundel/IMAGO/Lucca Fundel

Der frühere Profi Oliver Unsöld leitet bis zur Verpflichtung eines neuen Cheftrainers interimsweise das Training beim Fußball-Drittligisten SSV Ulm. Das gab der abstiegsbedrohte Club bekannt. In der sportlichen Krise nach dem Zweitliga-Abstieg im Sommer hatte sich der frühere Bundesligist Anfang der Woche sowohl von Trainer Moritz Glasbrenner als auch von Geschäftsführer Markus Thiele getrennt.