Nach Tragödie in Ludwigsburg: Anklage wegen Mordes – Raser filmten offenbar ihr Autorennen

Das tödliche Autorennen in Ludwigsburg hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhebt gegen drei Männer Anklage – unter anderem wegen Mordes.
Es ist ein halbes Jahr her, seitdem Merve (23) und Selim (22) ihr Leben verloren, weil ein Raser den Ford Focus der beiden Frauen auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg mit seinem Wagen zertrümmerte. Der tragische Tod der beiden Frauen hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart gab am Dienstag bekannt, Anklage gegen drei Männer zu erheben, die an dem Autorennen beteiligt waren.