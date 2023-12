Die Stuttgarter Polizei warnt aktuell vor Falschmeldungen, die über soziale Kanäle veröffentlicht werden und in denen behauptet wird, dass Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei im Stadtgebiet mobilisiert werden. Mit diesen Fakenews werde suggeriert, dass von einer Gefahr für die Bevölkerung auszugehen ist.

Wie die Polizei via X (ehemals Twitter) mitteilt, werden Anwohner wohl über WhatsApp dazu aufgefordert, zuhause zu bleiben. In dieser Sprachnachricht, die unserer Redaktion vorliegt, warnt eine vermeintliche Polizistin, dass „sämtliche Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei, in ganz Stuttgart aufgestellt werden zur Bereitschaft. Es ist quasi mehr oder weniger Katastrophenalarm. [...] In ganz Stuttgart werden seit Stunden an verschiedenen Orten Leute abgestochen. Deswegen bleibt am Besten einfach zu Hause“.

Die Sprachnachricht ist eine Falschmeldung

Die Polizei hat in einem Tweet unmissverständlich klargestellt, dass es sich bei dieser Sprachnachricht um Fakenews handelt und dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.

Hintergrund für diese Falschmeldungen könnte das Tötungsdelikt in Stuttgart-Rot sein. So fragt ein User die Polizei bei X, ob es einen Zusammenhang mit der Gewalttat geben könne, die Polizei beantwortet dies mit „gut möglich“.

Bei dem Tötungsdelikt wurde am Mittwochabend ein 45 Jahre alter Mann erschossen. Mittlerweile wurde sein 42-jähriger Nachbar festgenommen.