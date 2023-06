Ein 27-Jähriger hat im November in einer Asylunterkunft einen Mann umgebracht. Am Donnerstag wurde er wegen Totschlags zu einer Haftstrafe verurteilt. Sein Anwalt will in Revision gehen, er fordert einen Freispruch.









Zwölf Jahre wegen eines Totschlags forderte die Staatsanwaltschaft, einen Freispruch für seinen Mandanten indes der Verteidiger Andreas Baier in den jeweiligen Plädoyers. Letztlich wurde der 27-jährige Angeklagte, der im vergangenen November im Kreis Esslingen in einer Asylunterkunft in Filderstadt-Sielmingen nach einem Streit einen Mann mit mehreren Messerstichen getötet hat, am Donnerstag zu sechs Jahren Haft verurteilt.