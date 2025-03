Nach Tötungsdelikt in Remseck: TV Aldingen sammelt Spenden für die hinterbliebenen Söhne

1 Menschen haben vor dem Haus, in dem am Donnerstag eine Frau getötet wurde, Blumen abgelegt. Foto: Anna-Sophie Kächele

Nachdem am Donnerstag in Remseck (Kreis Ludwigsburg) ein Mann seine Frau getötet haben soll, hat der TV Aldingen einen Spendenaufruf gestartet. Die Frau war im Verein als Elternvertreterin tätig. Das Geld sollen ihre Söhne bekommen, die bei der Tat im Haus waren.











Wie groß die Anteilnahme ist, wird auch an der Geldsumme deutlich, die zwölf Stunden nach dem Spendenaufruf zusammenkam. Bis zum Montagmittag hatten sich mehr als 100 Leute beteiligt – und so ihre finanzielle Unterstützung für die Familie und die Söhne der getöteten Frau aus Remseck gezeigt. Am Donnerstagmorgen hatte mutmaßlich ein 48-jähriger Mann seine Ehefrau in Remseck-Neckargröningen getötet und danach versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Die gemeinsamen Kinder, 14 und 15 Jahre alt, waren zur Tatzeit in der Wohnung, einer von ihnen wählte den Notruf. Beide Söhne kamen anschließend in die Obhut der Großeltern.