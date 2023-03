Nach Tötungsdelikt in Freudenberg

1 Die Leiche des Mädchens wurde in diesem Waldgebiet entdeckt. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährige Luise wird am Mittwoch in Freudenberg eine Gedenkfeier veranstaltet. Es werden mehrere hundert Trauergäste erwartet.









Im nordrhein-westfälischen Freudenberg wird am Mittwoch (18 Uhr) der vor eineinhalb Wochen getöteten zwölfjährigen Luise gedacht. Angehörige und enge Wegbegleiter der Gestorbenen versammeln sich in der örtlichen evangelischen Kirche. Die Trauerfeier wird über einen Audiostream in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule übertragen. Dort werden mehrere hundert Trauergäste erwartet - vor allem Mitschülerinnen und Mitschüler der Getöteten.

Die zwölfjährige Luise wurde am 11. März durch vermutlich zwei nahezu gleichaltrige Mädchen mit zahlreichen Messerstichen getötet. Ihre Leiche wurde in einem unwegsamen Waldgebiet kurz hinter der rheinland-pfälzischen Landesgrenze entdeckt. Tags darauf erklärten Ermittler, dass eine Zwölfjährige und eine 13-Jährige tatverdächtig sind.